Il figlio di Elio, "Sono autistico e ne vado fiero"

MILANO, 17 LUG - "Sono autistico e ne vado fiero": Dante, figlio di Stefano Belisari, ha solo 12 anni ma ha affrontato da vero figlio d'arte la folla che si è riunita ieri sera all'Arena Fiera di Bergamo per il 'Concertozzo' della band del padre, gli Elio e le storie Tese, di nuovo insieme per una serata organizzata con il Trio Medusa e Radio Deejay, oltre all'organizzazione internazionale umanitaria Cesvi.

Nel corso del concerto, è salito sul palco Nico Acampora, creatore di Pizzaut, una pizzeria gestita da ragazzi autistici, che ha spiegato che "attraverso il lavoro questi ragazzi hanno scoperto altre caratteristiche della loro vita" e poi ha presentato "il mio aiutante Dante" al quale ha passato il microfono: "Ciao Bergamo, fatevi sentire", ha urlato il ragazzo, a suo totale agio davanti alla folla del Concertozzo.

"Il mio nome è Dante, il cognome è Belisari ma, vabbè, a nessuno interessa, e sì, sono autistico e ne vado fiero", ha detto. "Godetevi lo spettacolo, vi lascio in pace, ma per favore rispettate tutte le persone autistiche" ha aggiunto, ricordando poi a tutti che "la terra dei cachi è la terra dei cachi".

