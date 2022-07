Torture nei boschi della droga nel Varesotto, tre arresti

(ANSA) - LUINO, 16 LUG - Due uomini, un 25enne magrebino e un 40enne italiano, legati a un albero e torturati in due episodi distinti per una faida tra spacciatori di droga, nei boschi di Luino (Varese). Di questo sono accusati tre pusher magrebini, arrestati oggi dai carabinieri in provincia di Pavia.

Le due aggressioni risalgono ai primi di giugno: i due feriti sono arrivati in ospedale con ossa rotte, segni di frustate e uno dei due con parte di un orecchio amputata. (ANSA).