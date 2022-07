Sedicenne travolto e ucciso: madre vittima, dolore troppo forte

(ANSA) - BERGAMO, 16 LUG - "Ciao amore mio grande. Non ce la faccio il dolore è troppo forte": è quanto ha scritto su facebook Alessandra Brambilla, la madre di Leonardo Caielli, il ragazzo di 16 anni travolto e ucciso da un'auto questa notte nel Milanese.

"Sei il mio bambino, ti ho tenuto tra le mie braccia, ti ho consolato, ti ho protetto, ti ho amato con ogni fibra del mio cuore e della mia anima - si legge nel post della madre - Non sono pronta non lo sarò mai. Come saranno i miei minuti senza di te amore mio grande. Sei un ragazzo speciale sei il mio grande amore. Da lassù stringimi ancora forte come sai fare tu amore della mamma. Dammi la forza per andare avanti".

La data dei funerali non è ancora stata fissata. (ANSA).