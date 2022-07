Rapinano escort durante appuntamento

(ANSA) - CREMONA, 16 LUG - Avevano letto l'annuncio su un sito di escort e, interessati dalla proposta di tale 'Miranda', hanno fissato l'appuntamento per un incontro a tre. Solo che una volta entrati in casa, pronti a qualche ora di trasgressione extraconiugale, si sono trovati di fronte un transessuale. A quel punto due uomini, di 30 e 32 anni, hanno picchiato il transessuale e, dopo avergli puntato un coltello alla gola, sono scappati con 500 euro, un computer e uno smartphone.

E' successo in un appartamento della periferia di Cremona.

La vittima è stata poi soccorsa, medicata al pronto soccorso e giudicata guaribile in sette giorni. Gli aggressori, prima identificati e poi individuati dalla polizia, sono due cittadini di origine albanese, uno residente a Cremona e l'altro a Sassuolo, e sono stati arrestati con l'accusa di rapina aggravata. Raccolti dalla vittima la descrizione dei due uomini e i contatti telefonici attraverso i quali era stato fissato l'appuntamento, gli agenti hanno dato un nome e un volto ai due.

All'alba di giovedì scorso i poliziotti hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Procura. (ANSA).