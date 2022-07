Sanità: corretto aneurisma aorta con tecnica mininvasiva

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - Un innovativo e delicato intervento chirurgico di correzione di un aneurisma dell'arco dell'aorta, una zona difficile da aggredire, è stato eseguito con successo all'ospedale San Gerardo di Monza. L'équipe di chirurghi vascolari, diretta da Vittorio Segramora, hanno operato un paziente di 61 anni con una tecnica miniinvasiva, 'foderando' dall'interno il tratto di aorta malata mediante speciali protesi endovascolari condotte nel torace dall'inguine.

L'intervento, condotto in una sala operatoria dotata di angiografo, si è svolto senza complicazioni e il paziente è stato già dimesso in buone condizioni di salute. "Mi complimento con l'équipe di chirurghi vascolari per un intervento delicato e innovativo che ha permesso di salvare una vita. La straordinaria operazione ha messo in luce l'eccezionale professionalità dell'Unità Operativa complessa di Chirurgia Vascolare dell'Ospedale San Gerardo di Monza. Una eccellenza che si aggiunge alle già molte eccellenze della sanità lombarda, riconosciute a livello nazionale ed internazionale, di cui essere orgogliosi", commenta la vicepresidente della Regione Lombardia e assessore regionale alla Sanità, Letizia Moratti.

