Oltre 600 sequestri opere d'arte e 90 denunce dei CC nel 2021

(ANSA) - MONZA, 15 LUG - Oltre novanta denunce per ricettazione, furto e contraffazione di opere d'arte e oltre 600 oggetti d'arte e antiquariato sequestrati, sono il bilancio annuale del lavoro dei carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Monza, che ha competenza su tutto il Nord Italia. Tra i beni sequestrati anche 114 opere contemporanee contraffatte, per un valore stimato di oltre 4 milioni di euro.

Tra le attività svolte dal reparto, anche verifiche per la sicurezza di 19 strutture tra musei, biblioteche e archivi, 33 aree archeologiche, 60 i controlli aree tutelate da vincoli paesaggistici e 300 i controlli in antiquari e attività commerciali di settore. (ANSA).