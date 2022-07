Montanelli e Scalfari, M5s parco unisca

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - 'Giardini del Giornalismo Montanelli-Scalfari': è la proposta del consigliere regionale del Movimento cinque stelle lombardo, Gregorio Mammì, che vorrebbe unire il nome di Eugenio Scalfari a quello di Indro Montanelli per i giardini a lui intitolati a Milano.

"Scalfari e Montanelli - spiega - sono stati due grandi giornalisti. Giornalisti del Novecento milanese come pochi altri. Sempre su fronti opposti, sempre punti di riferimento per parti diverse della società. Rimarranno per sempre nella storia scritta della città, allora perché non unirli anche fisicamente?".

L'appello del consigliere è rivolto al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e al presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana: "Oggi i Giardini Montanelli sono un simbolo della città perché sono nel cuore di Milano, vicino alla statua di un fondatore d'Italia come Cavour. Ma restano un simbolo di una parte della storia della stampa milanese e italiana. Perché in questi tempi di divisioni, di distinguo, di allontanamento e di guerra, non diamo un segno di pace e riunificazione? Milano ha dato il suo meglio quando è andata oltre le divisioni e ha pensato a ciò che di positivo l'ha unita e spinta verso grandi traguardi. Lo spirito positivo, celebrato anche da Manzoni, è ancora vivo, dimostriamolo". (ANSA).