Milano ospita Iac 2024, per un uso responsabile dello spazio

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - L'uso responsabile dello spazio, 'ambiente' da mantenere sicuro, aperto all'esplorazione, all'uso pacifico e alla cooperazione internazionale per le generazioni attuali e future: è questo il fulcro del Congresso Astronautico Internazionale (Iac), che avrà come motto 'Responsible space for sustainability'. Sarà Milano ad ospitare nel 2024 la 75/a edizione del congresso: all'Allianz MiCo, dall' 11 al 18 ottobre, ci saranno oltre 8.000 esperti del mondo dell'industria, della ricerca e delle istituzioni.

In vista della manifestazione, è stato siglato oggi il contratto tra la Federazione Astronautica Internazionale (Iaf) e l'Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica (Aidaa), incaricata di organizzare l'evento, supportata anche dall'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e da Leonardo. "Milano è la location privilegiata" ad accogliere l'evento, secondo il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Città Olimpica, sede di Expo 2015: il nostro capoluogo - sottolinea - è garanzia di accessibilità, infrastrutture e mobilità, capacità ricettiva e turismo. Forte di un sistema fieristico che è vetrina d'eccellenza per le nostre imprese e gate privilegiato verso il mondo".

Un "grandissimo successo per l'Italia e per Milano" lo definisce il ceo di Leonardo, Alessandro Profumo. E la sostenibilità "è assolutamente fondamentale. Tramite l'osservazione dallo Spazio possiamo migliorare tantissimo la conoscenza di ciò che accade", dall'agricoltura di precisione, al miglioramento delle telecomunicazioni, alla gestione delle catastrofi naturali: "l'economia dello spazio e la scienza che vi ruota intorno, senza parlare delle esplorazioni, sono fondamentali per la nostra vita futura". Per il presidente Fontana, Iac 2024 "rappresenterà un buon banco di prova per la mobilità avanzata e sostenibile di merci e passeggeri, con la consueta serietà e la compattezza di un tessuto dalle grandi potenzialità economiche, turistiche e ricettive, infrastrutturali e logistiche". (ANSA).