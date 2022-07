Il Como sogna il colpo Fabregas

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - Il Como sogna con il colpo Cesc Fabregas. Il nome dell'ex centrocampista, tra le altre, di Barcellona e Chelsea è stato avvicinato al club lariano nelle ultime ore, con una voce di mercato che ha già acceso l'entusiasmo. Per il momento si tratta di una indiscrezione, con la società che non conferma né smentisce le voci emerse. Dopo i tentativi delle ultime stagioni per portare in riva al Lago Balotelli e Wilshere, ora il Como ci starebbe riprovando con un nome sicuramente di alto profilo, complice anche la volontà di regalare un colpo importante alla piazza da parte della proprietà, la londinese Sent legata ai fratelli indonesiani Hartono (secondo Forbes i proprietari di un club calcistico più ricchi al mondo). Il collegamento tra lo spagnolo campione del mondo nel 2010 e il Como è rappresentato da un altro ex Chelsea come Dennis Wise, bandiera dei blues e oggi amministratore delegato del club lariano. Svincolatosi dal Monaco, dove aveva giocato nelle ultime due stagioni, Fabregas era stato messo nel mirino anche dagli spagnoli del Las Palmas, ma la preferenza sarebbe ora per l'Italia, anche per via del desiderio della compagna del calciatore, la modella Danielle Seaman, di vivere sul lago, possibilmente a Bellagio. (ANSA).