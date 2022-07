Musica: la trap del rapper Anuel AA al Latin Festival

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Il rapper portoricano Anuel AA torna in Italia, sul palco del Milano Latin Festival ad Assago, con il suo tour "Las Leyandas Nunca Mueren". Un'occasione per presentare le sue hit "Sola", "China", "Quiere beber", "Secreto" che l'hanno reso uno degli artisti più popolari della musica urbana a livello internazionale.

Anuel AA, pseudonimo di Emanuel Gazmey Santiago, è appunto un rapper e cantante portoricano, considerato uno dei pionieri del movimento della trap latina. E' anche diventato una star dei social media. Il suo canale YouTube conta 22,2 milioni di iscritti mentre il suo account Instagram ha oltre 28,9 milioni di follower. "Sola" ha segnato il primo singolo di successo dell'artista rafforzando così la sua fama e nel 2019 ha vinto il premio Lo Nuestro Award come Rivelazione dell'anno. La sua sua carriera musicale è iniziata nel 2011. La sua prima canzone è stata "Demonia". Nel 2018 ha pubblicato il suo primo mixtape "Real Hasta la Muerte" di 12 singoli, con la collaborazione di noti artisti del genere urbano come Ozuna, Ñengo Flow, Arcángel, De La Ghetto, Lito Kirino, Kendo Kaponi, Lary Over, Bryant Myers, Anonimo, Brytiago e Onnipotente. Una produzione che entro le 24 ore dalla sua uscita ha raggiunto la vetta della classifica dei migliori album latini di Billboard.

Nel 2021 ha lanciato "Los Dioses" insieme a Ozuna, una produzione discografica con 12 brani inediti. (ANSA).