Mamma con bimbi rapinata mentre rientra a casa, due arrestati

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Nemmeno la presenza di un bimbo di due anni, tenuto per mano, ha impedito a due rapinatori di aggredire una donna mentre, con il figlio, rientrava a casa a Milano. I due, però, sono stati subito bloccati dalla Polizia di Stato. I due arrestati hanno 43 e 37 anni, sono di nazionalità marocchina, irregolari e hanno a carico vari precedenti. Dopo essere stati raggiunti da agenti in borghese della Squadra mobile hanno reagito e sono stati bloccati dopo una colluttazione. Ora sono in attesa di giudizio direttissimo con l'ipotesi di rapina impropria. Il fatto è accaduto ieri intorno alle 19, quando la mamma, una 40enne, stava rientrando a piedi da un supermercato in via Vallazze. Giunta a casa, in via Poggi, è stata seguita nell'androne dal 43enne, che davanti all'ascensore ha ripetutamente cercato di strappare la catenina che portava al collo fino a riuscirci scappando e mentre il complice teneva la porta aperta.

Appena fuori si sono divisi correndo ma sono stati bloccati.

La collanina è stata restituita. I due sono anche sospettati di essere gli autori, sempre ieri mattina, in via Petrocchi, a Milano, di una rapina ai danni di una 83enne, anch'essa aggredita nell'androne del suo palazzo. A lei avrebbero strappato un orologio causandole piccole lesioni per le quali la donna è stata portata in codice verde al pronto soccorso. Non si esclude che i due siano rapinatori seriali. (ANSA).