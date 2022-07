Letta 'grande sintonia con Sala, verso futuro insieme'

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Il segretario del Pd, Enrico Letta, ha incontrato questa mattina a Palazzo Marino il sindaco di Milano, Giuseppe Sala: "un incontro molto proficuo, intenso e positivo", ha spiegato.

"Abbiamo parlato ovviamente di Milano, di regionali in Lombardia e della situazione di crisi politica. È stata una chiacchierata utile e importante. Con Beppe Sala - ha detto - c'è sempre grande sintonia che anche oggi si è evidenziata rispetto alla necessità di guardare al futuro insieme, dal punto di vista politico, nell'interesse del Paese".

Quanto alle regionali, Letta ha ribadito che "nel mese di settembre il centrosinistra individuerà la candidatura migliore che sono sicuro sarà competitiva, forte e in grado di strappare la Regione Lombardia a un centrodestra che ha dimostrato di non essere all'altezza delle sfide che i lombardi richiedono. Questa volta le condizioni per essere competitivi ci sono come hanno dimostrato le elezioni amministrative di ottobre e di giugno".

