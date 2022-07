Assalto a portavalori nel Bresciano, fermata guardia giurata

(ANSA) - BRESCIA, 14 LUG - Svolta nelle indagini sul presunto assalto al portavalori in provincia di Brescia. La procura del capoluogo ha disposto il fermo, con l'accusa di furto aggravato, della guardia giurata che ha denunciato di essere stato rapinato da due malviventi all'alba di martedì mattina in Valle Camonica.

L'uomo, 41 anni, aveva riferito agli inquirenti di aver subito un assalto al portavalori da parte di due persone armate, che gli avrebbero tagliato la strada con l'auto e, sotto la minaccia delle armi, lo avrebbero poi costretto a consegnare cinque valigette contenenti 370mila euro. Una versione alla quale chi indaga non ha creduto ed è così scattato il fermo per l'uomo. Non sono stati recuperati i soldi.