Tentò di violentare donna nel Parco di Monza, arrestato

(ANSA) - MONZA, 13 LUG - Un uomo di 43 anni, originario dello Sri Lanka, é stato arrestato dalla Squadra Mobile di Monza con l'accusa di violenza sessuale. Si tratta dell'aggressore di una 32 enne, gettata a terra e che cercò di violentare nel Parco di Monza, lo scorso 27 giugno. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e l'identikit messo a punto dalla Polizia Scientifica di Milano, il 43 enne é stato rintracciato all'interno del Parco di Monza. L'uomo, residente in Brianza da anni, ha precedenti specifici.

Nel 2006 e nel 2020 era stato fermato dalla Polizia per essersi mostrato completamente nudo a giovani ragazze, sempre all'interno del parco cittadino.

E' stato quindi arrestato in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Monza. Il questore di Monza, Marco Odorisio, ha informato personalmente la vittima dell'aggressione dell'arresto (ANSA).