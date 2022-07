Tassisti Milano, braccia incrociate fin quando avremo risposte

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Sono in assemblea anche oggi i tassisti milanesi che protestano contro il Ddl concorrenza che a loro dire porterebbe a una deregulation totale del settore.

Effettuano solo corse 'sociali', ovvero verso ospedali o per persone con problemi fisici. "Rimarremo qui fino a quando non avremo risposte dal governo", spiegano al presidio in piazza Duca d'Aosta, accanto alla stazione Centrale di Milano.

"Dalla giornata di ieri e per i prossimi due giorni almeno i rappresentanti delle associazioni Taxi milanesi, unitamente a quelle provenienti da tutte le altre città italiane - spiega Emilio Boccalini, vicepresidente di Taxiblu 02.4040- saranno a Roma dove nella giornata di giovedì presumibilmente si terrà il voto sull' articolo 10 del Ddl concorrenza che rischia di cancellare la categoria se non verrà stralciato. Un voto cruciale per i destini di diverse migliaia di lavoratori. In queste ore abbiamo avuto modo di incontrare diverse delegazioni di partiti politici, i quali in larga parte se non praticamente tutti, ci stanno manifestando la loro vicinanza, riscontrabile nei tanti emendamenti presentati nelle scorse ore proprio all' articolo 10 del Ddl concorrenza".

"Segnalo inoltre - sottolinea Boccalini - che in queste ore abbiamo appreso che il Ddl in oggetto in prima stesura non prevedeva né Taxi, né TPL (trasporto pubblico di linea) aggiunti poi all' ultimo prima della presentazione da parte del Governo.

Cosa che non si spiega dato che la materia era regolamentata dalla Legge 12/19 sulla quale anche l'Unione Europea si era positivamente espressa nei confronti dell'Italia per essere riuscita a trovare un punto di equilibrio tra Taxi e NCC. Ora è evidente che alla luce di questi articoli inseriti all' ultimo che ci coinvolgono direttamente e dei quali non c'era necessità e anche sulla spinta della recente inchiesta giornalistica Uber Files qualcuno dovrà dare delle spiegazioni, non tanto ai tassisti quanto all' opinione pubblica". (ANSA).