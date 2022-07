Milano: Comune affida a MM la gestione del verde pubblico

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - A gestire il verde pubblico della città di Milano sarà MM, la società del Comune che già si occupa di progettare e realizzare metropolitane, di gestire il servizio idrico, le case popolari e l'edilizia scolastica. Lo ha stabilito la giunta con un provvedimento che attua le indicazioni del Consiglio comunale, che ha chiesto di individuare un soggetto 'in house' per la gestione del patrimonio verde cittadino, costituito da oltre 18 milioni di metri quadrati.

La durata dell'affidamento ad MM è di 25 anni per un importo annuale a carico del bilancio comunale di 16 milioni di euro (comprensivi di oneri di sicurezza e Iva al 22%) a cui sia aggiungono 4,2 milioni per le eventuali azioni di manutenzione straordinaria sulla base degli interventi realizzati. Da parte di MM, per tutto il periodo di durata dell'affidamento del servizio di manutenzione del verde, sono stati previsti oltre 34 milioni di euro in investimenti dedicati all'acquisizione di mezzi e attrezzature, all'implementazione dei sistemi informatici e tecnologici e all'assunzione di circa 200 unità di personale specializzato. Il gestore unico secondo il Comune permetterà una migliore programmazione degli interventi manutentivi, oltre ad una più efficace e costante modalità di azione, con benefici anche per quanto concerne la qualità del personale impiegato, la tutela e il rispetto dei contratti collettivi di lavoro per i dipendenti.

"E' un cambiamento che vede nell'ampliamento e nell'incremento delle aree verdi, nella riduzione del consumo del suolo, nelle connessioni ecologiche, nella qualità del servizio, nell'opportunità di disporre di personale altamente specializzato, nella continuità, i suoi elementi strategici", spiega l'assessora all'Ambiente e Verde, Elena Grandi. (ANSA).