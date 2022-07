In Lombardia nuova ondata di calore, con punte fino a 40 gradi

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Una nuova ondata di calore investirà da domani gran parte dell'Italia e tutta la Lombardia, andando avanti per 10 giorni fino al 24 luglio. Il caldo si sentirà particolarmente fra domani e martedì 19 e ancora sabato 23 con possibili punte - avverte Arpa Lombardia - tra i 38 e i 40 gradi.

Anche le temperature minime in pianura si innalzeranno diversi gradi sopra le medie, mantenendosi quasi ovunque oltre i 20 gradi e facendo aumentare, di conseguenza, la serie delle notti tropicali, che in regione nel suo totale ha già battuto ogni record storico climatico delle misure effettuate dal 1901 ad oggi.

La nuova ondata di caldo è causata dall'espansione di un anticiclone di origine sub-tropicale dal nord Africa verso i Paesi affacciati sul Mediterraneo. In Lombardia "inizierà un nuovo periodo di caldo anomalo piuttosto prolungato - si legge nella nota di Arpa - con temperature minime e massime costantemente al di sopra delle medie di almeno 3-5 gradi".

Venerdì 15, per esempio, si prevedono massime in pianure tra i 36 e i 38 gradi, con punte fino ai 39-40 gradi.

Soltanto tra sabato 16 e lunedì 18 è prevista una parziale attenuazione dell'ondata, grazie al passaggio di una debole perturbazione sull'Europa centrale, che comunque non porterà precipitazioni in Lombardia: le temperature perderanno 1-2 gradi ma si manterranno quasi ovunque al di sopra dei 35 gradi. E per le giornate tra mercoledì 20 e sabato 23 "non si esclude il possibile superamento della soglia dei 40 gradi sulla pianura".

La probabilità di superamento dei 40 gradi in pianura oscilla tra il 10 e il 30%, con punte fino al 40% nel Pavese orientale, Cremonese e Lodigiano. A Milano la probabilità di superare i 40 gradi è del 16%. (ANSA).