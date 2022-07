Chimica al servizio dei pet toy, arriva la pallina in Infinergy

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Elastiche come la gomma ma più leggere, galleggianti (e quindi adatte anche in vacanza) e ad alta capacità di ammortizzazione: sono fatte di Infinergy le nuove palline per cani 'Chewa-boing' di Ferplast, azienda italiana di accessori per animali domestici, che nascono dalla collaborazione con la multinazionale chimica Basf.

Il materiale (che unisce le proprietà del poliuretano termoplastico ai vantaggi delle schiume) è stato progettato per il mondo dello sport, già dal 2017 viene utilizzato anche nell'intersuola delle scarpe antinfortunistiche. "La nostra chimica può offrire un contributo di valore nei più svariati ambiti della quotidianità - spiega l'account manager di PM Italia, Maurizio Grieco - dando risposte concrete anche nel comparto dei pet toy". Capace di resistere alle sollecitazioni, Infinergy "rende le Chewa-Boing resistentissime e sicure - osserva - e grazie al nostro poliuretano le nuove palline di Ferplast sono ideali anche al mare, poiché risultano leggerissime e galleggianti". Nel catalogo di Ferplast, attiva da oltre 50 anni nel settore dei prodotti per animali domestici, le palline sono tra i giochi più amati dai consumatori: stimolano il movimento e l'intelligenza, alleviano noia e ansia e migliorano l'igiene orale del cane attraverso la masticazione.

"Il nostro obiettivo - racconta il responsabile Ricerca & Sviluppo del comparto Giochi e Masticativi di Ferplast, Loris Crocco - era rinnovare la pallina tradizionale, finora priva di intrinseche caratteristiche di qualità e, perciò, facilmente distruttibile e soggetta a veloce obsolescenza: volevamo una sfera eco-sostenibile ma resistente, perché una pallina che si rompe rappresenta un potenziale pericolo sia per l'animale, che per l'ambiente". (ANSA).