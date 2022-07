Auto: il Rally Italia Talent corre a Monza con Aci e Suzuki

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Il "Tempio della Velocità" apre le porte all'Aci Rally Italia Talent. La selezione della Regione Lombardia 2022 del Grande Fratello dei Motori scenderà in pista nell'Autodromo Nazionale di Monza. Un bellissimo sogno per i tantissimi iscritti che si realizza: per la prima volta nelle nove edizioni del Rit, patrocinato da Aci e Sara Assicurazioni, che vede ancora Suzuki come auto ufficiale con a disposizione le Swift Sport Hybrid gommate Toyo, una selezione regionale si correrà a Monza su parte del percorso del mondiale rally nelle giornate del 14 e 15 luglio. Il tutto grazie al supporto fondamentale di Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Automobile Club d'Italia, di Marco Ferrari, Direttore Sport Automobilistico e Relazioni Internazionali di ACI, di Marco Rogano, Direttore Generale di Aci Sport, di Alessandra Zinno, Direttore dell'Autodromo Nazionale di Monza, di Geronimo La Russa, Presidente AC Milano e di Massimo Nalli, Presidente di Suzuki Italia. E per la prima volta in nove edizioni le iscrizioni sono state chiuse in anticipo per l'elevato numero di partecipanti, tra cui anche i 25 vincitori della prima edizione di e-Aci Rally Italia Talent. Gara disputata con la console Gran Turismo 7 a cui hanno partecipato oltre 1.000 iscritti in occasione del MIMO a Milano in collaborazione con Suzuki Italia e la rivista AlVolante. Visto il grandissimo successo di e-Aci Rally Italia Talent, per la decima edizione di Aci Rally Italia Talent 2023 tutte le Selezioni regionali reali saranno collegate anche a una Selezione e-sport: quando il sogno di diventare pilota da virtuale diventa reale.

Numerose le novità a partire dal progetto ACI Talent +14, fortemente voluto da ACI E Suzuki, che consente per la prima volta a chiunque abbia compiuto 14 anni di mettersi al volante di una Swift Sport Hybrid dotata di doppi comandi e di provare l'ebbrezza della guida affiancato dagli istruttori di ACI Rally Italia Talent, tutti grandi campioni di rally. Scopri il Rally che c'è in te: questo è in due parole Aci Rally Italia Talent, un Format sportivo ideato nel 2014 da Renzo Magnani e organizzato in collaborazione con ACI Sport, aperto a tutti.

Iscrizioni ancora aperte sul sito www.rallyitaliatalent.it.

(ANSA).