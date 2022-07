Inter svela nuova maglia, tornano strisce nerazzurre

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - L'Inter ha svelato la nuova maglia home per la stagione 2022/23, con il ritorno delle classiche strisce nerazzurra.

"L'ispirazione creativa del nuovo Home Kit celebra i valori storici dell'Inter abbracciando la tradizione con il ritorno delle classiche strisce nero blu, ispirate al design degli anni '60, ed esalta il legame con la città: all'interno del colletto è infatti presente una scritta che riporta il nome di Milano. I pantaloncini e i calzettoni del nuovo kit sono di colore nero", spiega il club nerazzurro in una nota.

La nuova divisa verrà indossata per la prima volta dai giocatori nerazzurri questa sera nella gara amichevole contro il Lugano e presenta anche il nuovo sponsor DigitalBits sul petto.

