Franciacorta è wine partner degli Emmy Awards

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - Per il secondo anno consecutivo La Television Academy, organizzatore degli Emmy Awards, ha scelto Franciacorta come Official Sparkling Wine della manifestazione.

Lo comunica il Consorzio Franciacorta.

"L'annuncio delle nomination di questa edizione degli Emmy Awards, in programma per oggi, 12 luglio, sarà seguito da un fitto calendario di eventi - sottolinea il consorzio -, che a partire dalla fine di agosto fino all'inizio di settembre celebreranno i nominati nelle diverse categorie - attori, registi, produttori, etc. - permettendo così ai personaggi dello star system internazionale di scoprire e degustare i vini Franciacorta". La cerimonia ufficiale di premiazione degli Emmy Awards, l'evento più prestigioso dell'anno per la televisione americana, si svolgerà lunedì 12 settembre 2022 live nel centro di Los Angeles e sarà trasmessa in diretta in tutto il mondo.

Una nuova partnership invece quella con Giffoni Film Festival, storico festival cinematografico dedicato a bambini e ragazzi. L'edizione 2022 di Giffoni si terrà dal 21 al 30 luglio, nove giornate in cui Franciacorta verrà servito nella lounge del Festival e durante le cene vip come Official Wine Partner, e ospiterà personaggi dello spettacolo italiani ed internazionali. "La partnership con un Festival dedicato al mondo dei giovani rappresenta per Franciacorta - si legge nella nota - un'opportunità di educazione e formazione delle nuove generazioni riguardo al tema della viticoltura e della sostenibilità ambientale.

Tra le partnership di Franciacorta con partner che rappresentano e celebrano l'eccellenza in diversi ambiti, la Fashion Week di Milano attraverso la Camera Nazionale della Moda Italiana, e le 1000 Miglia: "nuove importanti collaborazioni verranno annunciate nei prossimi mesi". (ANSA).