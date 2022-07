Covid: Lombardia premia giornalista Giuseppe Spatola

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - La ricerca dei fatti nella logica rigorosa del giornalismo di inchiesta, la lotta alle fake news, la mancanza di pregiudizi, la funzione di servizio al cittadino ma anche di testimonianza. Per questo motivo il Consiglio della Lombardia ha premiato con la Medaglia regionale Giuseppe Spatola, vice presidente del Gruppo Cronisti lombardo. Il riconoscimento, dato su proposta della vice presidente della Commissione Sanità Simona Tironi in accordo con il presidente del Consiglio lombardo Alessandro Fermi, è stata consegnata dal vice presidente Francesca Brianza. Presenti fra gli altri il presidente del Gruppo Cronisti lombardo Fabrizio Cassinelli e Francesco Tartara (già condirettore del Tg4).

Spatola, giornalista a Bresciaoggi, si è occupato subito del Covid, fin dal suo inizio quando nessuno poteva prevedere l'evoluzione e la gravità della malattia. In prima fila - inevitabilmente si è ammalato fortunatamente non riportando gravi conseguenze - ha seguito l'evolversi dell'emergenza proseguendo una capillare attività informativa con oltre 1.000 articoli pubblicati, e un libro, per raccontare come Brescia e l'intera Lombardia hanno reagito al Coronavirus. Un lavoro non ancora finito visto che ogni giorno cura la pagina dedicata a contagi e numeri, impegno che dura da ormai circa 30 mesi. Il riconoscimento - è stato spiegato - si intende simbolicamente esteso a tutti i cronisti lombardi che "durante la pandemia - ha detto Francesca Brianza - hanno contribuito con continuità e impegno a fare informazione".

"E' stato davvero un periodo agghiacciante che speriamo sia ora dietro le spalle - ha ricordato Spatola - sentire centinaia di sirene, vedere tantissimi morti, guardare le bare senza potere fare nulla è stato davvero duro. Alla fine però ne stiamo uscendo e tutti stanno facendo la loro parte". (ANSA).