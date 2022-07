Ambiente: Sala sarà ancora vicepresidente del network C40

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sarà di nuovo vicepresidente del network C40, che riunisce le città internazionali impegnate a contrastare il cambiamento climatico. Lo ha annunciato lui stesso nel corso di un appuntamento dedicato alla mobilità a Palazzo Marino, sede del Comune.

"Le politiche milanesi derivano dall'osservazione di quello che succede nelle grandi città internazionali - ha spiegato - .

È per questo che ho accettato l'impegno di fare il vicepresidente di C40 per un altro mandato, per essere lì a cogliere le tendenze e a rubare qualche idea buona". (ANSA).