Uomo ferito a colpi di pistola a Voghera

(ANSA) - PAVIA, 11 LUG - Un uomo di 51 anni è rimasto ferito ad una gamba dopo essere stato colpito da due colpi di pistola esplosi contro da un 36enne che si è poi presentato spontaneamente dai carabinieri. Il fatto è accaduto ieri sera a Voghera (Pavia), in piazza del Duomo, attorno alle 20. A darne notizia sono oggi i quotidiani "La Provincia pavese" e "Il Giorno".

Il ferito è un cittadino originario del Costarica: due proiettili di piccolo calibro lo hanno colpito vicino ad un ginocchio. Subito soccorso e trasportato in ambulanza in ospedale, è stato medicato e giudicato guaribile in 15 giorni.

L'autore degli spari, D.P., sarebbe "uno dei moderatori su Fb di 'Politica e partecipazione', gruppo che ha duramente attaccato la giunta leghista del sindaco Paolo Garlaschelli prima e dopo gli spari in piazza Meardi". L'uomo si è recato alla caserma dell'Arma a Voghera (Pavia), dove è stato trattenuto sino a tarda ora. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri: sembra che all'origine della sparatoria ci sia stata una violenta discussione tra i due.

L'episodio è avvenuto nelle vicinanze di piazza Meardi a Voghera (Pavia), dove il 20 luglio dello scorso anno un colpo partito dalla pistola di Massimo Adriatici, all'epoca assessore alla sicurezza della città oltrepadana, uccise Youns El Boussetaoui, 39enne di origine marocchina. Adriatici è indagato dalla Procura di Pavia per eccesso colposo di legittima difesa. (ANSA).