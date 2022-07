Università: rettore Pavia, grande soddisfazione per primato

(ANSA) - PAVIA, 11 LUG - "Esprimo estrema soddisfazione e orgoglio per tutto l'Ateneo. Questo risultato dimostra che stiamo lavorando bene, guardando al futuro con importanti progettualità. E di più evidenzia la grande attenzione ai nostri studenti, per quanto riguarda sia la capacità di inclusione, sia l'elevata qualità dei nostri servizi. Davvero una Università e una città in cui studiare, crescere e, perché no, fare belle e importanti amicizie". E' il commento del rettore dell'Università di Pavia, Francesco Svelto, all'annuale graduatoria del Censis che vede il suo ateneo al primo posto tra le università statali italiane di grandi dimensioni.

"Pavia - si legge in una nota dell'università - ha dimostrato di eccellere in tutti i settori realizzando un punteggio complessivo di 91 (i punteggi vanno da 60 a 110) il più alto di qualsiasi altra grande Università italiana".

La classifica del Censis è accompagnata anche da una valutazione delle singole aree di studio e "anche qui emerge l'eccellenza della didattica di Pavia. La facoltà di Medicina e Chirurgia si conferma, come negli anni scorsi, la migliore d'Italia. Pavia è ai primi posti nell'ambito delle facoltà scientifiche, dei corsi di laurea ad indirizzo psicologico e sul podio nella classifica nazionale delle facoltà di architettura e ingegneria edile-architettura", conclude la nota. (ANSA).