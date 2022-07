Per la nuova Beic due grandi navate in vetro e serre con piante

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - Due grandi navate luminose rivestite in metallo e vetro che ospiteranno non solo libri ma anche piante come in una serra. Sarà un nuovo laboratorio di cultura contemporanea la Beic, la Biblioteca europea di informazione e cultura, che nascerà a Milano grazie ai fondi del Pnrr e il cui progetto vincitore è stato presentato a Palazzo Marino, sede del Comune.

La commissione giudicatrice, presieduta dall'architetto Stefano Boeri, ha scelto il progetto firmato da un raggruppamento italiano formato da diversi progettisti tra cui Angelo Raffaele Lunati (capogruppo con Onsitestudio). Da anni Milano ha l'obiettivo di ospitare la Beic, un progetto sempre naufragato e che ora è reso possibile dai fondi del Pnrr.

"Vedremo la biblioteca per la fine del 2026 - ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala - e i vincoli dei fondi del Pnrr ci obbligheranno ad essere molto rapidi. Non parliamo solo di una biblioteca ma di un laboratorio di innovazione culturale". La Beic sarà anche un elemento di rivitalizzazione per un'area di Milano a lungo abbandonata e in disuso nella zona di Porta Vittoria.

All'ingresso della biblioteca ci sarà quella che viene chiamata la Promenade, una 'passeggiata' che arriva in una spaziosa sala a pianta rettangolare inondata di luce, alta 8 metri e popolata da padiglioni con spazi espositivi, commerciali, una caffetteria e le stazioni di restituzione dei volumi. Da qui si aprirà la biblioteca vera e propria per la consultazione, lo studio, la lettura. I due edifici principali, progettati all'insegna della sostenibilità, contano sei piani e due interrati dove si troverà anche il grande deposito di libri completamente robotizzato progettato per accogliere 2,5 milioni di volumi. Ci sarà poi un terzo padiglione che conterrà l'Imaginarium, la parte dedicata ai bambini e l'Auditorium che potrà accogliere 300 persone. Alla sua sommità, il volume a Nord culminerà con una grande serra. "Questa volta ce l'abbiamo fatta - ha sottolineato il presidente della Fondazione Beic Francesco Paolo Tronca -, Milano sarà in grado di gestire al meglio la biblioteca perché questo progetto si trasformi in un polo culturale europeo che faccia da catalizzatore degli altri sistemi bibliotecari".

