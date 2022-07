Marracash parte in tour, 'ho bisogno del pubblico'

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - Parte il 12 luglio dallo Stupinigi Sonic Park di Nichelino (Torino) il 'Persone Tour' di Marracash che canterà i suoi successi 'storici' e anche i brani degli ultimi due album 'Persona' e 'Noi, loro, gli altri'.

"Ho voglia di restare sorpreso - ha spiegato Marra -: non si suona da così tanto che quasi non mi ricordo più l'effetto che fa: ho bisogno delle persone per sentire questi due album cantati a squarciagola e vedere davvero l'effetto che la musica ha sulla gente".

Quello organizzato da Friends & Partners è un tour che conta 14 date all'aperto nelle più grandi rassegne estive, 17 appuntamenti nei palasport italiani, con 6 Forum già annunciati nella sua Milano (4 sono sold out) e 3 live al Palazzo dello Sport di Roma, e un grande concerto all'Arena di Verona.

"Il pubblico fa sempre il 50% del lavoro, completa quello che un artista prova a fare in studio - ha aggiunto il rapper - dal canto mio ho fatto un grande lavoro di riarrangiamento dei brani, che secondo me diventano tridimensionali portati live con una band".

Perché alla fine ogni live "è soprattutto una festa - ha concluso - un'occasione di celebrare qualcosa, la nostra vita, questo momento, questi due dischi, per cantarli insieme e divertirsi". (ANSA).