Ferisce uomo a colpi di pistola a Voghera, arrestato

(ANSA) - PAVIA, 11 LUG - E' stato arrestato dai carabinieri Davide Palumbo, l'ambulante 36enne che ha ferito a colpi di pistola un 52enne della Repubblica Dominicana nella centralissima piazza Duomo di Voghera (Pavia). E' accusato di porto abusivo di arma, un revolver calibro 38 special con matricola abrasa, lesioni aggravate e ricettazione. L'uomo è ora recluso nel carcere di Pavia. Colpito da due proiettili alla coscia sinistra, il ferito è stato dimesso questa mattina dall'ospedale di Voghera con una prognosi di 15 giorni.

Conosciuto a Voghera per essere tra i moderatori del gruppo Facebook 'Politica è Partecipazione', Palumbo ha attaccato in più di una occasione la giunta comunale di centrodestra guidata dal sindaco Paola Garlaschelli. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, sembra che tra lui e la vittima ci sia stata una lite, non è però ancora chiaro per quale motivo. Le indagini dei militari dell'Arma proseguono per far luce sul movente. (ANSA).