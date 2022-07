Alle Stelline a Milano 'Qui Odessa', 100 foto per raccolta fondi

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - Sono cento le fotografie che compongono la mostra 'Qui Odessa. Cronache di una città che trattiene il respiro' visibile dal 14 al 31 luglio alla Fondazione Stelline di Milano.

Sono immagini scattate fra aprile e giugno a guerra già iniziata da Anna Golubovskaja, fotografa rimasta a Odessa con il padre anziano. Immagini immortalate ogni giorno su richiesta di Eugenio Alberti Schatz, che ha scritto i testi a commento. Una selezione di cinque foto è stata pubblicata una volta la settimana sulla rivista culturale doppiozero.com.

Cento sono ora in mostra, con una colonna sonora realizzata da Steve Piccolo. Ma non solo. Stampate a mano in unica copia lo scorso giugno a Karkhiv da Andrej Semenenko, le immagini si possono acquistare (la vendita è realizzata a invito da Cambi Casa d'Aste). L'intero ricavato servirà a finanziare i progetti in Ucraina di Progetto Arca. Fondazione Mediolanum raddoppierà l'importo, mentre Fondazione Fiera Milano ha realizzato la mostra insieme alla Fondazione Stelline continuando la collaborazione con Progetto Arca iniziata lo scorso 30 marzo che ha permesso l'invio di 22 tir con 170 tonnellate di beni necessari e la realizzazione di un video con la partecipazione di comici come Enrico Bertolino, Giacomo Poretti e Elio per invitare a donare e in particolar sostenere le due mense realizzate in Romania e Polonia al confine con l'Ucraina.

(ANSA).