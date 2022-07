Fontana: ho un lavoro da finire, meglio la Lombardia che Roma

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - "Formalmente ricandidato no, nella sostanza sì. La Lega, Tajani, la Meloni, Berlusconi, Lupi e Rotondi hanno detto che mi appoggiano se intendo ricandidarmi.

L'hanno detto singolarmente, a breve penso che ci sarà un momento di confronto congiunto". In un'intervista concessa alla "Prealpina", il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana parla della sua discesa in campo per le elezioni regionali del prossimo anno come candidato del centrodestra.

Dal rifugio di Chamanna Paradis, a 2.600 metri sulla cresta tra la Val Languard e l'Engadina spazza via ogni dubbio: "Sì, c'è un progetto che intendo concludere, stiamo facendo tanto e tanto ancora possiamo fare". "Se si va divisi - dice poi commentando l'esito delle amministrative - cresce la possibilità di perdere. I valori del centrodestra sono forti, per questo insisto da tempo sul concetto di unità della coalizione. E sono convinto che sarà così". L'ipotesi di traslocare in Parlamento non lo stuzzica: "Sarebbe una bella esperienza, ma credo che la Lombardia sia un cicinin meglio di Roma", risponde alla Prealpina.

Sul possibile sfidante non si sbilancia: "Ho sentito alcuni nomi di papabili ma credo che alla fine non sarà nessuno di quelli usciti finora". E Letizia Moratti? "È l'assessore alla Sanità, sta portando avanti il suo lavoro con grande esperienza", risponde senza entrare sul tema della disponibilità data dalla ex sindaca di Milano a candidarsi alla guida della Regione: "Non lo so, non sono io a pensarlo. Ribadisco che la mia attenzione è alla solidità del centrodestra".

Infine, il partito: "La storia che la leadership di Salvini sarebbe in discussione è una balla. Stiamo certo affrontando un momento con qualche difficoltà ma contrariamente a quello che si racconta in giro, la strada è tracciata, la linea politica c'è, e dobbiamo andare avanti in questa direzione". Su cosa pensi Giorgetti, suo grande amico, "bisogna chiederlo a lui. Io l'ho incontrato, lo incontro spesso, e lo trovo come sempre". (ANSA).