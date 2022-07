Dopo 35 anni, Enrico Intra lascia la guida dei Civici corsi Jazz

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Dopo 35 anni, Enrico Intra ha deciso di lasciare la guida dei Civici Corsi di Jazz di Milano.

Il compositore, pianista, arrangiatore e direttore d'orchestra, che lo scorso 3 luglio ha compiuto 87 anni, lascia il posto di presidente a Luca Missitti e di direttore a Marco Mariani.

E' stato lui stesso a spiegare di avere preso questa decisione "in seguito ad attente riflessioni" L'abbandono dell'attività didattica non è però un addio. "considerato il forte legame sia con questa istituzione sia con chi mi succederà - ha spiegato - rimarrò in carica come presidente onorario e conserverò la direzione artistica e musicale della Milano C-Jazz Band".

"Sono certo di lasciare i Civici Corsi di Jazz nelle giuste mani e faccio a Luca e a Marco - ha concluso - i miei più cari auguri, con la consapevolezza che svolgeranno un ottimo lavoro" per i corsi che sono stati istituiti nel 1987 dall'associazione culturale Musica Oggi, che gestisce l'attività in convenzione con Fondazione Milano-Scuole Civiche, e che rappresentano una delle più importanti realtà europee nell'ambito della didattica del jazz,.

Il trentanovenne Missiti, ex diplomato dei Civici Corsi di Milano e in composizione Jazz al Conservatorio di Brescia, nel 2006 ha fondato la big band Monday Orchestra e dal 2008 è assistente di Intra alla direzione d'orchestra della Civica Jazz Band di Milano. Ha collaborato con musicisti come Dee Dee Bridgewater, Randy Brecker, Franco Cerri, Enrico Rava, Tullio De Piscopo, Paolo Tomelleri, Emilio Soana, Fabrizio Bosso, Jimmy Heath e Gianluigi Trovesi.

Marco Mariani, il nuovo presidente dei Civici Corsi di Jazz di Milano (dove insegna Musica d'insieme), è trombettista: oltre a militare stabilmente nella Milano C-Jazz Band fin dalla sua nascita (1996), ha suonato in altre formazioni ed è stato, inoltre, il cofondatore della BJBU, la Bocconi Jazz Business Unit, la jazz band ufficiale dell'Università Bocconi, dove è attualmente professore a contratto di Negoziazione. (ANSA).