Distrugge canneto per rubare l'acqua, 3 mila euro di multa

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Ha distrutto un canneto di 480 metri quadrati nella riserva delle Torbiere del Sebino a Provaglio, in provincia di Brescia, per 'rubare' acqua che gli serviva per irrigare il frumento, per questo un agricoltore della Franciacorta ha ricevuto una multa da tremila euro. Lo riporta Brescia Oggi spiegando che l'uomo con il suo trattore aveva creato un sentiero per lo stagno, anzi un sentierone largo quattro metri e lungo 120. E sul trattore è stato trovato dalle guardie ambientali volontarie che sorvegliano la riserva e gli hanno comminato la multa salata.

E' a loro che ha spiegato che l'acqua gli serviva per irrigare. (ANSA).