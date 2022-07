Di nuovo imbrattata la loggia dei Mercanti a Milano

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - E' stata imbrattata nella notte la loggia dei Mercanti, a pochi passi dal Duomo di Milano. Scritte da tifosi di calcio e tag sono stati lasciati sui muri e sulle scalinate della loggia. E ora la polizia locale sta visionando i filmato delle telecamere della zona.

Non si tratta della prima volta che la loggia - luogo che celebra la resistenza - subisce qualche forma di vandalismo.

Domani mattina le squadre di intervento del Comune provvederanno alla cancellazione delle scritte e al ripristino dei luoghi, nel rispetto delle indicazioni dell'area tecnica competente per i restauri e dei vincoli della Soprintendenza delle Belle Arti.

"Atti di vandalismo contro monumenti dal grande valore storico come questo sono doppiamente da condannare - ha commentato l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli -. La Polizia locale sta lavorando per utilizzare al meglio possibile le immagini delle telecamere e prevenire questi episodi".

