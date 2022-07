Covid: in Lombardia 9.295 casi, in aumento i ricoveri

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Con 40597 tamponi eseguiti, è di 9.295 il numero di positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con una percentuale che sfiora il 22,9% (ieri era il 23,2). Aumentano leggermente i ricoveri che sono 28 in terapia intensiva, uno più di ieri, e 1279 negli altri reparti (+16).

Sono invece cinque i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 40.957.

Per quanto riguarda le Province, 3.072 casi sino stati segnalati a Milano, 1189 a Brescia, 797 a Bergamo, 789 a Monza, 697 a Varese, 608 a Pavia, 512 a Como, 421 a Mantova, 310 a Cremona, 281 a Lecco, 200 a Lodi e 132 a Sondrio. (ANSA).