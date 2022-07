Controlli straordinari in Centrale, un arresto e 35 denunce

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Dal sei luglio a ieri nella zona della Stazione Centrale di Milano sono stati fatti una serie di controllo straordinari, coordinati dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza che hanno coinvolto, polizia, carabinieri e polizia locale.

Un "modulo di azione congiunta" che, fanno sapere dalla Prefettura, "sarà nuovamente programmato".

Nei quattro giorni di attività straordinaria sono state identificate 741 persone, 44 sono state accompagnate in Questura, 6 segnalate per possesso di stupefacenti per uso personale, 35 sono state denunciate per reati veri, una arrestata e cinque, senza permesso di soggiorno, sono state espulse.

Sono state 39 le multe per violazioni del codice della strada e 62 gli ordini di allontanamento. Sei minori stranieri non accompagnati sono stati affidati a Comunità di accoglienza ed è stata assicurata la sistemazione di alcuni clochard. (ANSA).