Radu alla Cremonese, portiere in prestito dall'Inter

(ANSA) - MILANO, 08 LUG - Il portiere romeno Ionut Andrei Radu ricomincia dalla Cremonese. Protagonista in negativo nella scorsa stagione, con la papera costata la scofitta dell'Inter a Bologna e il conseguente sorpasso del Milan in testa alla classifica, il giocatore è stato acquistato dalla neopromossa a titolo temporaneo. Lo rende noto la Cremonese.

Questo estremo difensore, 25 anni lo scorso maggio, è un prodotto del vivaio nerazzurro, con cui ha vinto il Torneo di Viareggio e la Coppa Italia Primavera. Ha debuttato in serie A in Sassuolo-Inter nel 2016. Dopo le esperienze con Avellino (22 presenze in B), Genoa (50 presenze in Serie A) e Parma, nell'agosto 2020 è rientrato all'Inter. Con la nazionale Under 21 della Romania ha conquistato il bronzo agli Europei del 2019.

(ANSA).