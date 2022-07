Precipita in Alta Valle Spluga, morto escursionista

Un escursionista è morto precipitando per un centinaio di metri da un sentiero all'Alpe Angeloga, a circa 2.200 metri di altitudine, nel territorio del Comune di Campodolcino. Stava percorrendo un tratto molto esposto, che unisce l'Alpe al Lago Nero, nei pressi delle bocchette, quando è caduto.

A dare l'allarme alcune persone che si trovavano più in basso e hanno assistito all'incidente. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso, decollato dalla base aerea di Caiolo, in provincia di Sondrio; attivate a supporto anche le squadre territoriali della VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, Stazione di Madesimo, e il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza di Madesimo, che ora indaga sull'accaduto. (ANSA).