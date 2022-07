Musica: giovani talenti star rassegna Ladri di Note in Villa

(ANSA) - MILANO, 08 LUG - Torna in versione estiva la rassegna 'Ladri di Note in Villa', realizzata da Fondazione La Società dei Concerti di Milano in collaborazione con il Comune di Cernobbio. Da lunedì 11 luglio a lunedì 19 settembre, Villa Bernasconi a Cernobbio ospita sei concerti che vedranno protagonisti giovanissimi talenti, alcuni dei quali, la prossima stagione, faranno parte del programma degli artisti in residenza della Fondazione.

I musicisti introdurranno i concerti raccontando la propria storia e coinvolgendo il pubblico, chiamato a scegliere i bis.

La Società dei Concerti registrerà l'esecuzione live e poi la invierà per e-mail agli spettatori.

La rassegna prenderà il via l' 11 luglio con la pianista Martina Consonni, unica italiana ammessa all' Accademia di Kronberg in Germania; il 25 luglio sarà la volta di Luna Costantini, pianista allieva dell'Accademia di Imola, mentre lunedì 8 agosto sarà di scena il duo formato dalla diciottenne violoncellista Lara Biancalana e dalla quindicenne pianista Monica Zhang.

Lunedì 22 agosto spazio alla pianista turco-cipriota Rüya Taner, mentre il 5 settembre la sala della musica di Villa Bernasconi si trasformerà in una Schubertiade 2022, grazie al quindicenne Sebastiano Benzing che eseguirà la Sonata in la maggiore D 959 del compositore austriaco. Gran finale il 19 settembre con il ritorno di Monica Zhang, insieme alla violinista comasca Sofia Manvati. (ANSA).