Guala Closures si rafforza nel luxury, acquisita Labrenta

(ANSA) - MILANO, 08 LUG - Guala Closures, gruppo multinazionale che opera nel settore della produzione di chiusure per bottiglie di liquori, vino, acqua minerale e olio d'oliva, ha raggiunto un accordo per l'acquisizione dell'azienda vicentina Labrenta, rafforzando ulteriormente la propria presenza nel segmento delle chiusure luxury.

Gli attuali azionisti di Labrenta, Gianni e Amerigo Tagliapietra, reinvestiranno in Guala Closures e assumeranno incarichi manageriali nella gestione del segmento delle chiusure luxury.

L'acquisizione di Labrenta consentirà di realizzare "importanti sinergie a livello industriale e commerciale grazie alla gamma completa di prodotti in un settore come quello del luxury in forte crescita", spiega una nota. (ANSA).