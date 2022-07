Giovane investito da auto pirata su strisce pedonali, è grave

(ANSA) - MILANO, 08 LUG - Un pirata della strada ha investito un ragazzo di 25 anni mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Bassini a Milano, la notte scorsa.

Il giovane è stato portato in gravi condizioni all'ospedale San Raffaele.

Dare un nome all'investitore che non si è fermato a soccorrere il ferito è compito degli agenti della Polizia locale di Milano. (ANSA).