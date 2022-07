Drogò coppia e violentò donna, 'pericoloso e da sorvegliare'

(ANSA) - MILANO, 08 LUG - Tenuto conto della sua "pericolosità sociale", per un precedente simile per cui fu già condannato nel 2009, e della sua "accertata parafilia" della cui "gravità" non ha "preso coscienza", a pena espiata servirà una "misura di sicurezza" di due anni per Omar Confalonieri, l'ex agente immobiliare che aveva un ufficio in via Montenapoleone a Milano, finito in carcere il 6 novembre scorso perché poco più di un mese prima, il 2 ottobre, stordì durante un aperitivo una coppia, interessata alla compravendita di un box, con dosi massicce di benzodiazepine per poi abusare della donna nella casa dei due.

Lo scrive il gup di Milano Massimo Baraldo nelle motivazioni della sentenza, appena depositate, con cui il 26 maggio ha condannato il 48enne a 6 anni e 4 mesi di reclusione, a seguito delle indagini dei carabinieri, coordinate dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo. Violenze orribili compiute davanti alla figlia della coppia di meno di un anno. Il giudice ha, dunque, disposto oltre alla condanna "l'applicazione", quando avrà scontato la pena definitiva, della misura che impone "restrizioni dei movimenti e della libera circolazione" e una serie di divieti tra cui quello di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori.

"Io non ero in me stessa, ero completamente in balia di questa persona (...) poteva farmi qualsiasi cosa", sono le drammatiche parole messe a verbale dalla vittima delle violenze e riportate nelle motivazioni. Il gup ha anche riconosciuto a carico di Confalonieri l'aggravante di aver "agito sotto l'effetto di cocaina", tra l'altro "l'unica giustificazione fornita dall'imputato per il comportamento tenuto". (ANSA).