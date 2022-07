Danza: 'Ostinato' di Tass per 23esima esposizione Triennale

(ANSA) - MILANO, 08 LUG - La danza contemporanea interpreta i temi della 23esima Esposizione Internazionale di Triennale 'Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries' (15 luglio - 11 dicembre 2022). Fondazione Milano propone infatti, sabato 16 luglio, uno spettacolo originale del coreografo belga Elie Tass, prodotto dalla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi con la partecipazione di 16 giovani danzatori.

Realizzato ad hoc per l'occasione, 'Ostinato', che sarà in scena in Triennale, rappresenta l'esito finale della masterclass del Corso Danza Contemporanea della Scuola Paolo Grassi, dove a partire da giugno i giovani performer con il coreografo hanno dato vita alla costruzione dello spettacolo.

In scena i corpi degli artisti interrogano le possibilità di percezione ed esperienza, generando uno spazio al contempo autentico e inautentico, conosciuto e ignoto. L'ostinazione è la caratteristica di ogni gesto, azione, movimento, e la relazione tra i performer muove la ricerca slittando tra quotidiano e non convenzionale, reale e irreale. "I loro corpi ostinati come il mosaico collettivo in cui ciò che sembra reale e ciò che è vero si scontrano, - spiega il coreografo - si sforzano di costruire il paesaggio sfuggente e la mappa con cui comprendere diventando la menzogna al massimo delle loro capacità. Il gioco d'azzardo deve essere consentito, per non parlare di rimanere, nell'ignoto e nel non autentico". (ANSA).