Scontro tra auto e moto,motociclista 50enne morto nel Pavese

(ANSA) - PAVIA, 07 LUG - Un muratore di 50 anni, residente a Canneto Pavese (Pavia), è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina nel tratto della strada statale 10 Padana Inferiore tra Broni (Pavia) e Stradella (Pavia). L'uomo, in sella alla sua moto, si è scontrato con un'auto: la dinamica è in fase di accertamento da parte dei carabinieri.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, ma non hanno potuto far altro che accertare il decesso del 50enne, per le gravi ferite riportate nel violento impatto con la vettura.

L'incidente ha causato disagi al traffico. (ANSA).