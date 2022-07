Fiamme al quinto piano, paura ma tutti salvi a Milano

Molta paura questa sera a Milano per un incendio in un palazzo del centro città, ma per fortuna l'intervento dei pompieri ha consentito di risolvere al meglio quella che sarebbe potuta diventare una tragedia. Verso le 20 alla Centrale operativa dei pompieri è giunta una richiesta di intervento: era scoppiato, per cause non ancora accertate, un violento rogo in un appartamento al quinto e ultimo piano dello stabile in via Cesare Correnti. Una ragazza di 28 anni, uscita dal lucernario sul tetto, è stata salvata con una complessa operazione perché le autoscale dei pompieri hanno dovuto fare attenzione ai fili elettrici per la corrente dei tram e dei mezzi pubblici. Così come sono state salvate almeno altre cinque persone rimaste bloccate nell'edificio o per le fiamme o per il fumo. Fortunatamente - in base a quanto confermato dai carabinieri - nessuno è rimasto ferito o intossicato in modo serio. Soprattutto un forte choc. Per motivi precauzionali un'anziana è stata portata - in codice verde - al San Giuseppe. L'incendio ha richiesto l'intervento di molti mezzi: è stato domato ma, dopo tre ore, non è stato ancora del tutto spento. Il palazzo è stato completamente evacuato e si ritiene non vi sia più nessuno all'interno.