Al via la prima edizione di Milano Remapped Summer festival

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Due giorni di musica, arti performative, video, editoria, grafica e altri linguaggi con tre realtà indipendenti attive sul territorio: è la prima edizione del Milano re-mapped summer festival, organizzato da Pirelli HangarBicocca l'11 e 12 luglio negli spazi esterni dell'istituzione milanese.

L'appuntamento nasce come momento di condivisione con il pubblico e la città del percorso di ricerca Milano Re-Mapped, condotto da Pirelli HangarBicocca e dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, sostenuto da Fondazione Cariplo. Focalizzandosi sullo studio e mappatura delle realtà culturali indipendenti attive sul territorio milanese, Milano Re-Mapped si pone come obiettivo la creazione di occasioni di collaborazione tra queste energie creative e le grandi istituzioni culturali cittadine: dalla ricerca sul campo ai workshop, dalle lezioni frontali sino al nuovo festival multidisciplinare.

I progetti selezionati sono tre: Archive, spazio artistico no-profit e casa editrice decentralizzata tra Milano, Berlino e Dakar; la piattaforma SPRINT - Independent Publishers and Artists' Books Salon, che indaga i linguaggi e le sperimentazioni dell'editoria indipendente e d'artista; Standards, progetto collettivo e spazio indipendente dedicato alla musica, alle arti sonore e performative.

Il festival, articolato in due serate, vedrà le realtà culturali selezionate alternarsi e presentare un ricco e variegato programma, che include musica, performance, videoproiezioni e interventi sonori e prende vita dalle 19.00 alle 01.00 negli spazi di Pirelli HangarBicocca. (ANSA).