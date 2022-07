A Milano taxi in servizio, 'ma mobilitazione sempre possibile'

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - "Già dalla mezzanotte scorsa, in pieno rispetto della normativa vigente, dopo due giorni di sciopero siamo ritornati regolarmente in servizio". Lo rende noto Emilio Boccalini, vicepresidente di Taxiblu 02.4040.

Per Boccalini, "le due giornate di fermo nazionale hanno registrato un'adesione altissima ovunque e ci auguriamo siano state utili quantomeno ad accendere un faro su una questione, quella legata all' articolo 10 del Ddl concorrenza in discussione in questi giorni. Articolo che rischia di minare un servizio pubblico e il futuro dei suoi lavoratori".

"Monitoreremo gli sviluppi delle prossime ore e certamente qualora non arrivassero segnali positivi, un'ulteriore mobilitazione sempre nel rispetto dei tempi previsti dalla Legge, potrebbe essere realisticamente ipotizzabile per i prossimi giorni", conclude Boccalini. (ANSA).