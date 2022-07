A Milano 2,5mln turisti in 2/o trimestre, Sala 'è miracolo'

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Nel secondo trimestre dell'anno, ad aprile, maggio e giugno, a Milano e Città metropolitana sono arrivati circa 2,5 milioni di turisti, un dato in linea con il 2019 prima della pandemia.

"Ieri ho visto i dati di afflusso dei turisti nel secondo trimestre di quest'anno, da aprile a giugno - ha detto il sindaco, Giuseppe Sala, nel suo discorso di benvenuto ai nuovi agenti assunti della Polizia Locale -. A Milano e Città metropolitana abbiamo avuto poco meno di 2 milioni e mezzo di turisti, esattamente la stessa quantità del 2019". Secondo Sala questo "è quasi un miracolo, un ottimo segno che ci fa dire che Milano continua a piacere".

Per questo però "il nostro livello di attenzione deve essere alto. Dobbiamo gestire con cura una città che come tutte un po' ribolle - ha detto ai nuovi ghisa -. Tutte le grandi città hanno insite delle tensioni e aspettative, la voglia di tornare a vivere. Bisogna avere nella testa l'idea di prendersi cura della città". (ANSA).