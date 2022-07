Faccia a faccia Di Maio-Sala a casa del sindaco di Milano

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Nei giorni scorsi il sindaco di Milano Giuseppe Sala aveva confermato che con il leader di Insieme per il futuro, Luigi Di Maio, "una interlocuzione c'è.

Ci sentiamo". E su questo oggi è stato fatto un passo avanti con un incontro faccia a faccia a casa del sindaco nel quartiere centrale di Brera.

La riunione è durata oltre un'ora e mezza poi il ministro degli Esteri ha lasciato in auto la casa del sindaco, e non ha voluto rilasciare dichiarazioni alla stampa. Ha soltanto salutato i maturandi del vicino liceo classico Parini. (ANSA).