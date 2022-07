Truffa telefonia da 99 milioni, chiuse indagini per 33

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - La Procura di Milano ha chiuso le indagini sulla truffa da 99 milioni di euro nei confronti di migliaia di clienti delle più importanti compagnie telefoniche, come WindTre e Vodafone, che si sono visti prelevare importi per servizi a pagamento come giochi, suonerie o oroscopo, senza aver dato il consenso. L'avviso di conclusione indagini firmato dal pm Francesco Cajani e dall'aggiunto Eugenio Fisco è in via di notifica e riguarda 33 persone, anche ex dirigenti delle società telefoniche, accusate a vario titolo di frode informatica con furto e conseguente indebito utilizzo dell'identità digitale e tentata estorsione contrattuale. (ANSA).