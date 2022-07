Mafia: Pavia dedica una targa al prefetto di ferro Cesare Mori

(ANSA) - PAVIA, 05 LUG - A Pavia è stata scoperta oggi una targa dedicata a Cesare Primo Mori, passato alla storia come il "prefetto di ferro" per avere combattuto con determinazione contro la mafia durante gli anni di servizio in Sicilia, dal 1924 al 1929. Mori, nato a Pavia il 22 dicembre 1871, è morto a Udine il 5 luglio 1942: oggi quindi, si ricordano gli 80 anni dalla sua scomparsa. La sua salma riposa al cimitero monumentale di Pavia.

La targa che lo ricorda è stata affissa al numero civico 4 di Corso Mazzini, in centro storico, nella casa paterna di Mori.

"E' una figura che dà lustro alla nostra città, per aver saputo difendere la legalità tutta la vita", ha sottolineato la consigliera comunale Paola Chiesa, docente di storia, promotrice dell'iniziativa. "E' un giusto omaggio a un personaggio che rappresenta un esempio per tutti noi ed in particolare per i nostri giovani", ha aggiunto il sindaco Mario Fabrizio Fracassi.

(ANSA).